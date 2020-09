Etats-Unis : Quand la main remplace la carte chez Amazon

Le géant du commerce en ligne présente ce mardi son nouveau service Amazon One. Un paiement qui se fait directement avec la paume de la main.

Ce service, intitulé Amazon One, sera dans un premier temps déployé dans deux des supérettes Amazon Go situées à Seattle, le siège de la compagnie.

Le groupe de Jeff Bezos compte ajouter la technologie à ses autres épiceries aux Etats-Unis (à Chicago, San Francisco et New York, en plus des autres points à Seattle) et la vendre à des magasins tiers.