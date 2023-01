Quand la mode non genrée fait sa publicité

Suisse : Quand la mode unisexe fait sa publicité

Zalando, Manor et d’autres détaillants prônent la mode non genrée dans des campagnes de pub. Les experts évoquent une tendance et un apport financier.

1 / 2 Zalando propose notamment des «crop tops» pour hommes. Zalando/Capture d’écran La campagne de pub montre des hommes en robe et talons. Zalando/Capture d’écran

Dans ses campagnes publicitaires, Zalando fait porter à des mannequins hommes des robes, crop tops ou talons hauts, vêtements traditionnellement féminins. L’objectif? Être inclusif et divers. «En tant qu’entreprise, nous voulons tenir compte de la diversité de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires dans tout ce que nous faisons. Ça vaut également pour notre langage visuel. Ainsi, lors de nos séances photos, on montre souvent les mêmes produits à des modèles qui s’identifient comme femmes, hommes et non-binaires», explique la porte-parole Katharina Hein.

Une décision qui découle aussi de la demande. «D’une manière générale, la demande de vêtements non genrés augmente. Pour y répondre, nous allons lancer d’autres collections dans ce domaine dans les mois à venir et continuer à afficher un contenu non genré sur notre site web et dans nos publicités», poursuit-elle.

Une tendance qui s’observe aussi chez Manor. «La jeune génération en particulier s’intéresse à la fluid fashion, c’est-à-dire les vêtements qui peuvent être portés par tous les sexes. Des coupes d’habits considérées à l’origine comme féminines sont aujourd’hui déjà volontiers portées par les hommes», note la porte-parole de Manor, Claire Freudenberger. Face à ce constat et sous le signe de la diversité et de l’inclusion, l’entreprise va développer une nouvelle collection unisexe.

Gain financier

Si cette évolution répond certes à une demande, elle peut aussi s’avérer un gain financier potentiellement important pour les détaillants. En réagissant aux attentes et évolutions de la société, les maisons de couture et les marques poussent cette tendance. Et si la population est réceptive, cela peut booster les ventes de vêtements.

Rappelant que les jeunes en particulier s’inspirent des pop stars et sont ouverts aux expériences de mode, Carmen Riediker, responsable de la mode à la Swiss Beauty Academy GmbH, est convaincue que, comme «la mode fluide est à la mode, les détaillants peuvent en tout cas augmenter leur chiffre d’affaires».

«Campagne audacieuse» Felix Murbach, expert en marketing, estime que «la campagne est audacieuse» mais rappelle que «le public n’est pas habitué à voir des hommes portant des vêtements traditionnellement féminins». Le potentiel est pourtant là. «Si la tendance atteint le grand public, elle pourrait influencer d’autres secteurs. Les T-shirts laissant apparaître le ventre pourraient par exemple amener davantage d’hommes à souhaiter un ventre «visible», ce qui pourrait avoir des répercussions sur le secteur du fitness», explique-t-il. Pour Luisa Rossi, styliste et experte en style de vie, cette tendance ne s’imposera toutefois pas à long terme. «On a déjà essayé en vain par le passé d’enthousiasmer la grande masse des hommes pour les vêtements féminins», rappelle-t-elle.