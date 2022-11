Suisse : Quand la passion du foot fait augmenter le nombre de sinistres

Une étude d’AXA montre que les années d’Euro ou de Mondial, les dommages liés au football augmentent. Imiter son idole ou un trop-plein d’émotions en sont les causes.

L’assurance AXA a comparé les sinistres déclarés en juin et juillet des années 2010 à 2021 – soit un peu plus de 500 cas. Et un constat s’impose: «les années d’Euro ou de Mondial, les dommages dus au football ont enregistré une hausse de 33% en moyenne», révèle l’assurance dans un communiqué de presse paru ce mercredi.