Psychologie et climat - Quand la peur conduit à nier le changement climatique

Psychologists for Future

Daniella Nosetti-Bürgi est licenciée en philosophie. Psychologue spécialiste en psychothérapie, elle est aussi membre de la Fédération suisse des psychologues (FSP) et de Psychologists for Future. Cette organisation a été fondée il y a deux ans en Allemagne, dans le but d’utiliser l’expertise des psychologues pour lutter contre la crise climatique. Il s’agit d’aider les gens à renforcer leur résilience, à gérer les sentiments négatifs et à penser de manière constructive grâce à des ateliers, des webinaires, de la prévention du burn-out et des conseils. Le premier groupe régional suisse de Psychologists for Future est basé en Suisse centrale.