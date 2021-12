Basketball : Quand la poignée de main tourne au règlement de comptes

Aux États-Unis, une rencontre de lycée s’est terminée dans la confusion générale après qu’un joueur s’en est violemment pris à l’un de ses adversaires.

Dans la rencontre d’ouverture de la saison de basket d’une ligue de lycée dans l’Iowa aux États-Unis, l’équipe de Nevada High School s’est imposée 72-47 contre celle de Carlisle. Mais un joueur des «Wildcats» de Carlisle n’a que très peu apprécié la lourde défaite de son équipe. Lors de la poignée de main, le jeune athlète (dont l’identité n’a pas été dévoilée par la presse) s’en est violemment pris à un adversaire, lui assénant deux coups de poing et le projetant au sol.

Arrêté par la police

Après l’incident, le jeune homme de 17 ans a été arrêté par la police et formellement inculpé pour «coups et blessures volontaires». Selon les documents officiels rapportés par les médias locaux, le joueur de Nevada a été victime d’«une sérieuse commotion l’ayant rendu inconscient», et également subi des coupures aux lèvres. En attendant la suite de l’enquête, l’agresseur a été libéré sous caution.