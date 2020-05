Images inédites

Quand la reine, 94 ans, faisait de la balançoire

La reine Élisabeth d'Angleterre a fêté mardi son anniversaire. Pour l'occasion, Buckingham Palace a publié des images inédites de la souveraine.

Une fois n'est pas coutume, la reine qui a fêté ce mardi ses 94 ans, a passé son anniversaire isolée et confinée avec son époux le duc d'Édimbourg. L'occasion de se replonger dans les archives familiales avec nostalgie? En tout cas, Buckingham Palace a publié quelques images inédites de la petite Élisabeth, future reine au règne le plus long d'Angleterre. On y voit une fillette dans une poussette, puis, plus grande, en train de tirer une petite calèche et de faire de la balançoire.