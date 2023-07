Réforme de l'AVS: Quand la retraite anticipée bénéficie aux femmes

Pour atténuer la résistance à AVS21, la Confédération avait garanti aux femmes de la génération de transition les plus touchées, nées entre 1961 et 1969, des compensations pour un montant total de trois milliards de francs en cas de retraite anticipée. Selon de nouveaux calculs, ces compensations, dont pourraient bénéficier 450’000 femmes, renforcent l’encouragement à prendre une retraite anticipée, indique à la «NZZ am Sonntag» l’expert en prévoyance saint-gallois Andreas Zeller. Il déplore qu’elles soient encore nombreuses à ignorer l’importance de ces compensations. Et il demande aux autorités d’informer sur la manière de profiter de ces compensations, et sur quel type de retraite est le plus avantageux pour qui.