Concours d’images : Quand la science se métamorphose en art visuel

Danse de neurones, rendu virtuel d’un bâtiment historique, une soucoupe flottante, ou encore des cadavres en décomposition, voici les quatre premiers prix remis par le Fonds National Suisse.

July Fahy de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture à Genève, remporte la catégorie «Les lieux et les outils» pour sa photographie d’une étrange «soucoupe flottante» utilisée pour récolter les gaz à effet de serre émis par les étangs. Pour le jury, cette image avec «un bon cadrage et d’élégants reflets sur l’eau, ainsi qu’un côté légèrement humoristique» rappelle que la recherche se nourrit d’ingéniosité et sait tirer profit de dispositifs bricolés.