Insolite : Quand la Switch prend des allures de tablette

Un accessoire non officiel qui augmente la taille d’écran de la console de jeu de Nintendo a conquis des internautes.

Un nouvel accessoire pour la console hybride de Nintendo, la populaire Switch, n’est pas passé inaperçu sur Indiegogo. La campagne de crowdfunding de cet objet baptisé Orion est en effet déjà couronnée de succès. Avec plus de 124’000 dollars récoltés par son fabricant américain, UpSwitch, l’accessoire non officiel a plus que doublé son objectif d’atteindre les 50’000 dollars sur la plateforme de financement participatif.