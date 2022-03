BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER – Quand la voiture familiale est, elle aussi, une «vraie» BMW

C’est l’une de ces histoires qui commence par susciter la désapprobation générale et où tout le monde s’écrie: «Ça ne va pas du tout!», «Ça ne fonctionnera pas!» ou encore «Comment peuvent-ils?». Dans le monde automobile, la rupture avec les traditions est souvent synonyme de sacrilège. Puis, au bout de quelques années, une fois les ardeurs calmées, le changement de dogme s’avère souvent payant pour le constructeur. Parmi les nombreux exemples, on peut notamment citer le passage des moteurs à refroidissement par air aux moteurs à refroidissement par eau chez VW et Porsche ou encore l’introduction d’un monospace familial à traction avant chez BMW. Quand le constructeur bavarois a présenté le Série 2 Active Tourer au Salon de l’automobile de Genève en 2014, une vague d’indignation a déferlé dans le monde automobile. Une traction avant chez BMW? Qui plus est dans un monospace familial?

Le responsable de la gamme de l’époque, Frank Niederländer, avait fort à faire pour rassurer et expliquer: «Si vous voulez répondre à la demande du marché en termes de taille de l’habitacle et de variabilité pour un tel modèle, vous ne pouvez le faire qu’avec une traction avant et un moteur transversal», affirmait-il: «Quand nous avons lancé les modèles Touring ou X, cela a également créé un tollé. Mais aujourd’hui, cela fait longtemps que plus personne ne se demande si ces breaks ou ces SUV vont avec la marque BMW», ajoutait-il.

À l’image d’une BMW

Frank Niederländer ne s’était pas trompé. Sept ans plus tard, le modèle, désormais appelé «le conquérant» en interne pour avoir amené de nombreux nouveaux clients à la marque, fait partie intégrante de la gamme du constructeur bavarois. Plus de 420’000 exemplaires ont été écoulés, dont la plupart en Europe. Il était donc évident que l’Active Tourer aurait une génération de successeurs. Par manque de succès, le Grand Tourer version longue a, en revanche, été supprimé du programme. Le concept reste le même, à savoir un monospace familial compact, une traction avant avec des variantes à quatre roues motrices et un moteur transversal.

Tout le reste ou presque est nouveau: les dimensions augmentent dans tous les sens, le design est plus imposant, avec désormais un petit air de SUV avec des roues plus grandes et une largeur de voie plus importante. Sous la carrosserie, tout a été modernisé. L'énorme calandre «double haricot» BMW, qui suscite actuellement la controverse, est désormais aussi présente sur l'Active Tourer. Mais c'est dans l’habitacle que les changements sont les plus notoires: le cockpit n’est pas sans rappeler celui du grand SUV électrique iX, avec un large écran incurvé, des matériaux nobles et un espace aéré. Tout est à l’image de BMW, comme il se doit.

Décrié dans un premier temps, le monospace compact à traction avant de BMW est aujourd’hui incontournable et entre dans sa deuxième phase. BMW L’Active Tourer est désormais, lui aussi, équipé de l’énorme calandre «double haricot», quand bien même dans une version plus modérée. BMW De l’espace, il y a en a à profusion! En revanche, le Gran Tourer sept places version longue a été supprimé de la gamme. BMW

Sur les moteurs essence et diesel proposés, 90% des composants sont nouveaux ou ont du moins été optimisés afin d'augmenter leur efficacité. De plus, BMW ne propose pas qu’une, mais deux variantes hybrides rechargeables, capables d’effectuer jusqu'à 90 km en mode 100% électrique, soit 35 km de plus que le modèle précédent. «De plus, les batteries des PHEV sont produites à 100% avec de l'énergie éolienne», comme le souligne le chef de projet Tilo Renz. De quoi améliorer davantage le bilan environnemental.