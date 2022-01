cinéma : Quand l’amour fou déraille

Virginie Efira et Romain Duris forment un couple fantasque dans la dramédie «En attendant Bojangles».

Quand Georges (Romain Duris) voit Camille (Virginie Efira, que nous avions rencontrée au Festival de Cannes à l’occasion de la sortie du film «Benedetta») pour la première fois, c’est le coup de foudre immédiat. Et le début d’un amour hors norme, fait de plaisir, de fantaisie, d’amitié, jusqu’à plus soif. Et de danse, puisque la vie du couple est rythmée par leur chanson préférée, «Mr Bojangles» (de Nina Simone). Puis, un jour, la folie l’emporte sur l’amour, et Camille échappe à Georges, à leur enfant…