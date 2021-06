Logiciel : Quand l’antivirus propose de miner de la cryptomonnaie

Le logiciel Norton 360 a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de miner de l’ethereum.

Baptisé Norton Crypto, ce service est pour le moment proposé à une sélection de membres du programme bêta qui ont la possibilité de tester des fonctionnalités en avant-première. Son but est de protéger les utilisateurs: «Pendant des années, de nombreux mineurs ont dû prendre des risques dans leur quête de cryptomonnaies, en désactivant leur sécurité pour pouvoir faire du minage et en autorisant sur leurs machines un code non approuvé qui pourrait prélever leurs gains ou même installer des rançongiciels», explique la firme dans un communiqué. Les antivirus détectent en effet généralement les logiciels de minage de cryptomonnaies comme étant du code malveillant.