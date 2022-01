Covid-19 : Quand l’approche des vacances change les priorités des centres de tests

Il y a dix jours, Berne avait listé les catégories de personnes qui devaient pouvoir être dépistées en premier. Les voyageurs arrivaient en fin de peloton. Mais, dans la perspective des relâches de février, le Canton de Vaud va accueillir les asymptomatiques.

Le 19 janvier dernier, en conférence de presse, le Conseiller fédéral Alain Berset donnait la vision fédérale des choses pour faire face à la hausse massive des dépistages du Covid-19 et à la surcharge des laboratoires. Sans grande surprise, les tests destinés aux personnes souhaitant voyager n’arrivaient qu’en 7e et avant-dernière position, seuls ceux souhaitant obtenir un pass sanitaire étant plus mal lotis. Cette liste des priorités, qui n’était qu’une «recommandation» de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) aux Cantons, n’avait pas suscité une adhésion totale: le Canton de Fribourg, par exemple, avait annoncé qu’il renonçait aux tests répétés dans les institutions de soin, estimant qu’ils n’étaient plus pertinents. Or, cette catégorie figurait au 2e rang de la liste établie par l’OFSP.