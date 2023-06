Quand l’arbitre du match demande un autographe à Lionel Messi

Twitter / @brfootball

Jeudi soir, l’Argentine a battu l’Australie 2-0 lors d’un match amical à Pékin, en Chine. Au centre de toutes les attentions, Lionel Messi a répondu présent en marquant dès la 2e minute (1’19’’ exactement), améliorant son record du but el plus rapide inscrit en sélection. Sa précédente marque datait de 2014 et un but après 2’14’’ contre le Nigeria.