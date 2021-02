Souvent, on reproche aux arbitres d’être trop loin de l’action. C’est un problème que M. Óscar Macías ne devrait plus rencontrer avant un bail. Car l’homme en noir mexicain de 39 ans a été, dimanche soir, beaucoup plus près du ballon que prévu, lors de la rencontre entre Cruz Azul et le Deportivo Toluca.