Boxe - «Quand l’argent arrivera, nous verrons qui est le gagnant»

Boxe : Mayweather-Paul: pas de vainqueur, mais «une soirée amusante»

La légende de la boxe Floyd Mayweather n’a pas réussi à envoyer au tapis le Youtubeur Logan Paul. Un match nul qui ne rentrera pas dans les annales.

Ses crochets du gauche et ses piqûres de jab du droit ont touché assez facilement son jeune adversaire, bien plus grand et plus lourd, et qui lui rend 18 ans. Au final, 40% des coups envoyés ont touché leur cible, contre 13% pour Paul.