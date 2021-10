Football - Quand l’AS Vénus part à l’aventure pour viser la lune

16’024 km: c’est la distance qui sépare Mahina, le fief de l’AS Vénus, à Toulouse, le lieu du futur camp de base du club tahitien en vue du 7e tour de Coupe de France, qu’il disputera les 13 ou 14 novembre prochains, dans l’Hexagone. C’est une véritable aventure humaine qui attend donc le club présidé par Alfred Taputuarai, vainqueur cette année de la première édition de la Coupe de Polynésie, et qualifié à ce titre pour ce stade de la compétition.

Cap sur Toulouse

Dans l’espoir de connaître un meilleur sort cette année, le capitaine Teaonui Tehau et ses coéquipiers ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté. Ils se rendront ainsi dans la Ville rose dès la fin du mois d’octobre pour affiner leur préparation. Un choix plus que nécessaire, la levée du confinement à Tahiti n’ayant été actée que le 20 septembre dernier. L’équipe n’a d’ailleurs plus disputé le moindre match depuis la fin du championnat local en juin.