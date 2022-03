Test : Quand l’aventure haletante se mue en routine barbante

Bourrée de surprises au départ, la traque aux esprits de «Ghostwire: Tokyo» s’étiole au fil de l’aventure.

Alors que la population de Tokyo a disparu et que les rues normalement bondées de la capitale sont envahies par de redoutables forces surnaturelles menées par l’abominable maître de l’occulte Hannya, un seul rescapé va se dresser sur sa route. Nommé Akito, ce jeune Japonais a été choisi comme hôte par l’âme de KK, un chasseur de fantômes revanchard. À lui de nettoyer le quartier de Shibuya, superbement modélisé avec des reflets de toute beauté, des légions d’effrayants Sans ­Visages. On leur lance des sorts magiques en faisant des mouvements de la main plutôt stylés. Le tout dans une ambiance morbide et pesante.