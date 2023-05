Suisse: Quand le bio éclipse les produits pas chers, les clients râlent

Un pot de séré à la banane disparaît des rayons et seule sa version bio, 46% plus chère, reste disponible. Des clients de la Migros soupçonnent le distributeur de vouloir gonfler ses prix en privilégiant les articles estampillés avec le bourgeon vert, écrit la «SonntagsZeitung». Sur Facebook et Migipedia, le réseau social de Migros, les commentaires fusent. «Pourquoi uniquement du bio, est-ce la nouvelle tendance? Les gens qui doivent faire attention à l’argent ne peuvent plus se le permettre», fait par exemple remarquer un internaute.