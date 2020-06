Actualisé il y a 1h

Genève

«Quand le bistre prend feu, il faut agir vite»

Les pompiers sont intervenus samedi soir à Gy pour un incendie de cheminée. Une opération complexe.

de Jérôme Faas

1 / 3 La cheminée d’une maison située au 2, chemin de la Garmaise, à Gy, a pris feu vendredi soir. Incendie Secours Genève Les pompiers ont lutté durant deux heures contre le feu. Incendie Secours Genève Pour casser le bistre, ils ont introduit un gros et lourd boulet suspendu à une chaîne depuis le haut de la cheminée. Incendie Secours Genève

C’est paradoxal: une cheminée, conçue pour accueillir les flammes, peut aussi prendre feu. En réalité, c’est le bistre, soit un agglomérat gras de suie qui forme une croûte sur le conduit, qui flambe. «Dans ce cas, il faut agir vite», explique le lieutenant Nicolas Millot, du Service d’incendie et de secours (SIS). Les pompiers sont donc intervenus dans ce contexte vendredi soir à 21h20 à Gy, au chemin de la Garmaise. L’opération a duré plus de deux heures et a nécessité l’appui des sapeurs volontaires de la commune.

L’obligation de rapidité tient à la nature de ce fameux bistre, détaille l’officier. «Lorsqu’il prend feu, il se comporte comme une mousse expansive. Il gonfle, et prend très vite un très gros volume. Il bouche alors le conduit et les fumées ne peuvent plus monter. Par ailleurs, en gonflant, il appuie sur les parois du conduit, qui risquent de rompre.» Si la chose se produit, c’est la catastrophe, car le sinistre se propage au reste de l’habitation. Bref, malgré lui, Nicolas Millot se livre à un véritable plaidoyer pour le ramonage régulier des cheminées, «qui est obligatoire», rappelle-t-il.