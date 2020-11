Quand le bricolage devient un motif de séparation

L’assemblage de meubles

Même si le mode d’emploi est simple et que le montage est évident, l’assemblage de meubles est source de conflits pour la plupart des couples.

Le projet le plus dangereux pour un couple est l’assemblage d’un meuble. 78% des couples interrogés – soit près de quatre personnes interrogées sur cinq – ont déclaré s’être déjà disputés lors de l’assemblage d’un ou de plusieurs meuble(s). Aussi simple que cette tâche puisse paraître, autant elle est source de stress quand on passe des heures à chercher des vis ou qu’on a mal lu les instructions.

Aménagement et décoration d’intérieur

Lors de la décoration de son intérieur, il arrive parfois que des mondes se heurtent. Lui aime peut-être les guirlandes lumineuses, elle préfère les lignes claires et minimalistes.

Autre point délicat, le style de décoration. Il n’y a rien d’étonnant à cela, car tout un chacun a ses propres goûts et idées de ce qui est beau. Celles-ci sont forgées par la culture, l’enfance et l’expérience que nous ne partageons pas forcément avec notre partenaire. Et c’est ainsi que le choix de la bonne couleur pour le mur du salon a suscité la controverse pour 72% des ex-partenaires interrogés.