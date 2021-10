Pénuries : Quand le commerce mondial tousse, l’Allemagne s’enrhume

Les pénuries généralisées à l’international assombrissent les perspectives de croissance de l’Allemagne, première économie d’Europe.

«Mais pour le secteur manufacturier, les problèmes d’approvisionnement freinent la production.» La pandémie a déstabilisé les chaînes mondiales d’approvisionnement, conduisant à des goulots d’étranglement sur les marchés des composants électroniques, du bois, des plastiques et de l’acier, notamment. «Cela a un effet de ralentissement sur la production et sur notre chiffre d’affaires», explique Ralph Wiecher, chef économiste pour l’organisation des machines outils VDMA.

Frein à l’endettement

En dehors de la pandémie, «les goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement constituent le plus grand risque pour l’évolution de l’économie», a commenté jeudi le ministère de l’Economie. Sur le plan politique, cette reprise bridée est de nature à compliquer un peu plus les négociations déjà difficiles entre partis pour tenter de former un nouveau gouvernement après les élections législatives.

La règle constitutionnelle du «frein à l’endettement» interdit au gouvernement d’emprunter plus de 0,35% de son PIB par an. Elle a néanmoins été mise entre parenthèses en 2020 et 2021 pour faire face à la crise sanitaire. Contrairement à la gauche, les Libéraux du FDP, impliqués dans ces négociations à trois, veulent revenir à cette discipline et demandent des baisses d’impôts, ce qui priverait l’Etat fédéral de ressources pour financer des programmes de soutien à l’économie.