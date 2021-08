Rémunération : Quand le confort du home office remet en question le salaire, un choix s’impose

Les employés de Google qui travaillent à domicile risquent de toucher un moins bon salaire que les autres aux États-Unis. Le problème pourrait bientôt apparaître en Suisse également.

Si le travail à domicile devait s’installer de manière permanente, les employés de Google pourraient voir leurs salaires réduits, rapporte le « Handelszeitung ». Grâce à un calculateur de salaire, les employés de l’entreprise ont pu vérifier les conséquences du home office à long terme sur leur rémunération. Les effets toucheraient principalement les personnes qui habitent loin du lieu de travail: celles-ci devraient s’attendre à des réductions de salaire variant entre 5 et 25%. Google établit en effet ses salaires en fonction de la localisation. Ceux-ci diffèrent donc d’une ville à l’autre et d’un État à l’autre.

En Suisse aussi, le thème du home office est de plus en plus souvent abordé dans les négociations salariales. Marco Salvi, expert du marché du travail d’Avenir Suisse, a expliqué à nos collègues alémaniques que les entreprises avaient recours à ce qu’on appelle des incitations positives. «Ceux qui travaillent en présentiel sont plus susceptibles d’espérer une prime ou une augmentation de salaire à long terme», explique l’expert. Un moyen donc pour les employeurs de faire pression sur les travailleurs afin que ces derniers reviennent au bureau. Toutefois, les salaires qui existent déjà ne peuvent pas être réduits en cas de home office. «En travaillant à domicile, le risque principal est surtout de progresser plus lentement en termes de carrière», indique Marco Salvi.