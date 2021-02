Amour en ligne : Quand le Covid dope les sites de rencontre

En cette période où les contacts se font rares et où beaucoup de gens souffrent de la solitude, les applications de rencontre connaissent un grand succès à travers le monde.

«Au début, on se dit que la crise va passer, qu’il faut prendre son mal en patience. Mais quand le provisoire s’installe, il faut essayer de nouvelles choses», explique-t-il à l’AFP.

Cours en ligne, sorties réduites comme peau de chagrin et l’impression «de passer (s)a vie avec ses parents» l’ont donc poussé à s’inscrire sur plusieurs applications de rencontre, qu’il écume «quotidiennement depuis des mois».

Évacuer le stress

Au total, il a noué des liens avec quatre jeunes de son âge, devenus, depuis, des «amis» avec lesquels il discute «tous les jours». Une façon «d’évacuer stress et frustration» engendrés par la pandémie.

«Ça peut sonner cliché mais les applications m’ont vraiment permis de ne pas sombrer, abonde Sébastien, étudiant français de 19 ans. Quand on ne va plus à la fac, que les bars, restos, cinés sont fermés, on passe des journées entières seul, à ruminer. C’est hyper violent».