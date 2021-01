Santé psychique : Quand le Covid s’en mêle: «Tout s’est effondré relativement vite...»

Selon la Fondation allemande d’aide aux victimes de dépression (DDH), la pandémie de coronavirus a fortement aggravé les problèmes des personnes souffrant de cette maladie.

Après plus de 15 ans à combattre sa dépression, Lena Ulrich pensait avoir trouvé un équilibre. C’était compter sans l’épidémie de Covid-19 et l’impact de ses interminables restrictions sur la vie sociale de cette trentenaire allemande.

Alors que «j’avais structuré et organisé ma vie de telle manière que cela fonctionnait plutôt bien pour moi (...) tout s’est effondré relativement vite... et je me suis retrouvée dans un épisode dépressif assez fort et prolongé», explique cette habitante de Cologne, âgée de 37 ans.