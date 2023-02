Hockey sur glace : Quand le gardien pète un plomb

Twitter / @SportsiCohn

La rencontre d’East Coast Hockey League (ECHL) entre les Wheeling Nailers et les Iowa Heartlanders a été riche en émotions, avec pas moins de 86 minutes de pénalité distribuées aux deux équipes et une scène de confusion générale après le quatrième but des Heartlanders, vainqueurs 4-3 au final.