Football : Quand le gardien prend les choses en main

En Argentine, une rencontre de niveau amateur s’est terminée par un but du gardien depuis son camp, à la 93e minute.

Dans la banlieue de Buenos Aires en Argentine, la rencontre de sixième division entre San Adolfo et le FTC (officiellement Futbol y Tenis Club de Mayor Buratovich) a connu son lot d’émotions et de buts, avec une victoire 3-4 arrachée dans les dernières minutes et de manière spectaculaire par le FTC sur la pelouse de San Adolfo. Le but gagnant est intervenu tout au bout du temps additionnel, à la 93e minute.