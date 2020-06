Des coups et du sexe

Quand le MMA inspire un hôtel coquin

Au Brésil, un établissement spécialisé dans le romantisme et l’érotisme a conçu une chambre pour le moins originale.

Certaines passions paraissent, à première vue, complètement aux antipodes. Par exemple la boxe et… le sexe. Et pourtant, il existe au moins un endroit dans le monde où il est possible d’allier les deux en même temps.

À Teresina, une ville située dans le nord-est du Brésil, l’hôtel Pousada Gurupi s’est spécialisé dans le romantisme et l’érotisme et a créé une chambre sur la thématique du MMA. Dans le détail, on retrouve un lit situé au milieu d’un octogone, entouré d’un mannequin et d’un sac de frappe ainsi que des murs reproduisant l’ambiance d’une foule en délire.