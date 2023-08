Baseball: Quand le panneau d’affichage avale une balle

Au début de la deuxième des neuf matches du duel entre les Red Sox et les Kansas City Royals (4-3), une balle a été gobée par le panneau d’affichage du mythique Fenway Park, ce vénérable stade qui a été le théâtre de bien d’histoires en 111 ans d’existence.

Les images montrent que la balle expédiée par l’Américain Kansas City Kyle Isabel s’est incrustée dans l’une des lumières du tableau et qu’elle a brisé un élément qui indique les statistiques des retraits et des prises us spectateurs.