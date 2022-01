Recherche : Quand le poisson rouge pilote un aquarium mobile

Pour les besoins d’une expérience scientifique sur la représentation spatiale des êtres vivants, des chercheurs ont appris à des poissons à conduire un véhicule.

Quatre chercheurs de l’université Ben-Gourion du Néguev, en Israël, ont mené une expérience qui pourrait sembler farfelue. Dans un papier scientifique publié en ce début d’année, ils expliquent avoir appris à des poissons rouges à piloter un véhicule particulier qu’ils ont mis au point. Baptisé FOV (pour Fish Operated Vehicle, véhicule actionné par un poisson, en anglais), il s’agit d’un aquarium motorisé monté sur des roulettes et bardé d’un capteur Lidar, d’un ordinateur et d’une caméra.

Placé à l’intérieur, le poisson était capable de diriger l’engin mobile dans toutes les directions en se déplaçant. But pour l’animal: atteindre une trace rouge dessinée par les chercheurs à l’autre bout de la pièce pour recevoir une récompense.

Si, au début, il fallait une trentaine de minutes pour atteindre la cible, les poissons se sont rapidement améliorés au fur et à mesure des tentatives. La tâche a finalement été réalisée en seulement 60 secondes. «Les poissons ont été effectivement capables de conduire le véhicule, explorer leur nouvel environnement et atteindre la cible quel que soit le point de départ, tout en évitant les impasses et en corrigeant leur trajectoire», ont déclaré les chercheurs. Ceux-ci cherchaient à comprendre si la conscience spatiale des poissons était aussi développée dans l’eau que dans un environnement terrestre.