Football: Quand le président du CIO devient fan du Stade Lausanne Ouchy

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le successeur de Jacques Rogge à la présidence du CIO a vibré et s’est manifestement pris de passion pour le SLO. Sur une vidéo publiée par le club vaudois sur ses réseaux sociaux, on voit ainsi Thomas Bach célébrer le «but de la promotion» – le 3-2 signé Teddy Okou au terme d’un génial slalom dans la défense valaisanne – et tomber dans les bras du vice-président des Lions.