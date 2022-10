Vevey (VD): Un faux pilote s’amuse avec le Tribunal

Samba est poursuivi pour des atteintes au patrimoine, à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle, à la liberté, à l’honneur et à la sphère privée, de faux dans les titres, blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le quadra se disait pilote de ligne, voire commandant de bord, chez Swiss, après avoir longtemps résidé aux Etats-Unis. Il s’affichait sur Internet en tenue de pilote à bord d’un avion. Il promettait à ses proies de leur trouver des billets au rabais, encaissait l’argent et ne donnait plus aucune nouvelle. En réalité, Samba est sans activité professionnelle connue et en séjour illégal en Suisse. Prétendant rencontrer des soucis administratifs l’empêchant d’ouvrir un compte bancaire, le faux pilote empruntait de l’argent aux femmes qu’il embobinait et leur demandait de contracter des abonnements téléphoniques à leur nom et à son profit, ce qui lui permettait d’avoir de nouveaux smartphones. Il a ensuite tissé sa toile jusqu’à entretenir des relations sexuelles avec les victimes dont certaines, mariées, étaient filmées à leur insu. Samba les aurait ensuite fait chanter en menaçant d’envoyer les vidéos des ébats à leur conjoint et à leurs collègues. Certaines femmes ont préféré ne pas porter plainte. Samba est en détention avant jugement depuis le printemps 2020.