Changement climatique – Quand le printemps frappe à notre porte avec un mois d’avance

Une étude britannique montre que certaines plantes fleurissent désormais un mois trop tôt. De quoi déséquilibrer la nature, menacer des espèces animales et entraîner des pertes dans le secteur de l’agriculture. Le réchauffement climatique en est la cause.

Selon MétéoSuisse, le noisetier fleurit souvent dès le mois de janvier, au lieu d’attendre février. Getty Images

Pour beaucoup d’entre nous, le printemps n’arrive jamais assez tôt. Après les courtes journées d’hiver, on rêve des premiers jours chauds, de l’air parfumé par les senteurs printanières et d’arbres en fleurs. Si certains s’en réjouissent, d’autres en souffrent… C’est le cas des personnes allergiques qui réagissent fortement aux signes avant-coureurs du printemps, et notamment au retour des pollens de noisetiers.

Et leurs symptômes apparaissent toujours plus tôt dans l’année. MétéoSuisse a en effet constaté que les émissions de pollens de noisetiers commencent de plus en plus souvent en janvier, plutôt qu’en février. Lors d’hivers doux, le noisetier peut même fleurir dès le mois de décembre.

Bref, le printemps arrive avant l’heure, comme le confirme une étude de l’Université de Cambridge. Selon cette recherche, les plantes commencent à fleurir en moyenne un mois plus tôt qu’au siècle dernier. La raison? Le changement climatique.

Des données depuis 1736

L’étude britannique se base sur une source unique d’informations: depuis le 18e siècle, les naturalistes, les jardiniers et les organisations telles que la Royal Meteorological Society enregistrent les changements saisonniers de la flore. En 2000, le Center of Ecology & Hydrology et le Woodland Trust les ont rassemblées dans le «Nature’s Calendar». Ce calendrier de la nature, dont les premiers éléments datent de 1736, contient environ 3,5 millions de données – et de nouvelles sont ajoutées chaque année.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge, dirigée par le professeur Ulf Büntgen, vient de mettre ce trésor à jour. Elle a étudié le début de la floraison de plus de 400 arbres, arbustes, herbes et plantes grimpantes. Les scientifiques ont comparé 400’000 données récoltées entre 1753 et 2019 à l’augmentation des températures pendant la même période.

La nature perd l'équilibre

Résultat: les plantes fleurissent désormais un mois plus tôt qu’il y a 100 ans. En prenant en compte les valeurs des températures, les chercheurs ont également pu prouver qu’il existait un lien direct avec le réchauffement climatique.

L’arrivée précoce du printemps pose un gros problème: plus une plante fleurit tôt, plus le risque qu’un gel tardif l’endommage est grand – ce qui peut entraîner des pertes dans l’agriculture.

Ulf Büntgen qualifie cette «ecological mismatch» – l’inadaptation écologique – de particulièrement préoccupante. Au fil de l’année, les plantes, les insectes, les oiseaux et les autres animaux sauvages se synchronisent en effet les uns par rapport aux autres. «Lorsqu’une plante fleurit, elle attire certains insectes, qui attirent à leur tour des oiseaux spécifiques, et ainsi de suite», explique-t-il.

De fait, si une plante fleurit trop tôt, les espèces qui migrent (comme certains oiseaux) ou qui hibernent risquent de ne plus trouver les ressources vitales qui leur sont nécessaires. Si elles n’arrivent pas à s’adapter assez rapidement, c’est donc tout un système qui risque de s’effondrer. Des espèces animales pourraient s’éteindre et en entraîner d’autres dans leur sillage. Il convient désormais d’étudier ces changements de plus près.