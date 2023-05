Football: Quand le PSG ne veut pas que ses propres supporters assistent au match

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain n’en finit plus de faire parler. Absence injustifiée de Messi à l’entraînement lundi passé, suspension du crack argentin, manifestations des ultras devant le siège du club et devant la villa de Neymar mercredi, … Et comme tout bon feuilleton, celui-ci n’est pas près de s’arrêter puisqu’un nouvel épisode vient de sortir samedi.