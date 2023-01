Hockey sur glace : Quand le puck se coince dans le masque

Jeremy Smith, gardien du Kunlun Red Star en KHL, a connu un petit moment de frayeur contre le Dinamo Minsk. Au final, plus de peur que de mal.

L’action s’est révélée anodine, mais elle aurait pu avoir des conséquences plus graves. En KHL, le gardien américain du Kunlun Red Star, Jeremy Smith (qui possède également la nationalité chinoise), a vu un puck s’arrêter à quelques millimètres de son œil dans le match contre le Dinamo Minsk. Bloquée dans son masque après un tir d’un attaquant adverse, la rondelle a dû être extirpée par un de ses coéquipiers, avant que le jeu puisse reprendre. Au final, l’équipe chinoise s’est inclinée 1-5 sur sa patinoire.

Moins de chance pour le Spartak Moscou

Un peu plus au Nord, dans le match entre le Spartak Moscou et Nizhny Novgorod (0-4), le gardien du Spartak Patrik Rybar a eu moins de chance que Smith. En raison d’une bande défectueuse qui a dévié la trajectoire du puck, les Moscovites ont encaissé un but gag, inscrit trop facilement par Vladislav Firstov.