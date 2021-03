La rencontre a été marquée par un incident peu commun. Sur une contre-attaque de Batna, le gardien de Chelghoum rate sa sortie. L’attaquant en profite pour tirer dans le but vide… mais c’était sans compter sur le ramasseur de balle posté à côté du but, qui ne s’est pas fait prier pour dégager le ballon le plus loin possible.