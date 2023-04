Baseball: Quand le réchauffement climatique favorise les home runs

La crise climatique ne se manifeste pas qu’au travers d’incendies, fontes des glaces, sécheresses et inondations. Des effets plus subtils se ressentent, notamment dans le monde du sport. Des chercheurs du Dartmouth College, dans le New Hampshire, ont relevé une corrélation entre les home runs et la montée en température de la planète. Leur étude a été publiée dans le bulletin de l’American Meteorological Society.

En résumé: plus il fera chaud, plus il devient facile de «batter» la balle hors du terrain – et donc de réaliser un home run. Selon ces chercheurs, qui se sont basés sur des données de 2010 à 2019 de la Major League Baseball (MLB) – la plus grande ligue du monde –, plus de 500 home runs sont attribuables au réchauffement climatique, depuis 2010. Les scientifiques ont dû éprouver leur modèle statistique pour tenter d’isoler au maximum la variable de la température.