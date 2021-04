Baseball : Quand le spectacle vient des tribunes

Un commentateur et un jeune fan de baseball ont montré l’étendue de leur talent dans les stades américains.

Le check entre un jeune fan et Kole Calhoun, juste après qu’il s’était fait chiper la balle.

Le premier qui s’est illustré est un commentateur sportif, officiant pour la NCAA, la ligue universitaire américaine, comme l’a raconté le site «ballecourbe.ca». En plein commentaire du match entre West Virginia et le Texas, le frappeur a envoyé une fausse balle à sa gauche.

«My hand hurts so bad right now!» (ndlr: ma main est si douloureuse maintenant!) a-t-il lancé à son collègue et à tous ses auditeurs, tout en profitant des acclamations de la foule située juste en dessous.