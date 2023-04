FOOTBALL: Quand le Sud domine le Calcio, c’est tout un monde à l’envers

La sensation était déjà grande, avec ce troisième Scudetto de Naples qui s’annonce, plus de trente ans après les deux premiers (1987 et 1990); et plus de vingt ans après le dernier sacre d’un club non nordiste (AS Rome 2001). Les résultats du week-end ont accouché d’une folle réalité. Ni la Juventus (36 Scudetti dont 28 officiels), battue samedi par la Lazio (2-1), ni l’AC Milan ni l’Inter (19), respectivement tenus en échec la veille par Empoli (0-0) et la Salernitana (1-1), ne se trouvent dans le trio dominant. 1. Naples (74 points). 2. Lazio (58). 3. AS Rome (54).