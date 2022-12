Vaud : Quand le train est en retard, le bus doit l’attendre jusqu’à dix minutes

Un sentiment de frustration connu de tous, ou presque: le train qui prend du retard, l’incertitude quant à la correspondance et le bus qui vous file sous le nez une fois arrivé à quai. Et c’est le pompon lorsqu’il s’agit du dernier de la journée. La problématique des ruptures de connexion décourage certaines personnes d’utiliser les transports en commun, selon le député vaudois Alberto Mocchi (Les Verts), qui a interpellé le Conseil d’État à ce sujet. Il pointe notamment du doigt la ligne 414 qui relie la gare de Cossonay-Penthalaz à celle d’Échallens, gérée par CarPostal. Selon lui, plusieurs fois par an, des personnes se retrouvent le bec dans l’eau, sans moyen de rentrer chez elles parce que le chauffeur de bus ne les a pas attendues.