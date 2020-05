Quand le virus prend l’avion, c’est la cata

Rédiger un nouveau commentaire

Et la marmotte... 04.05.2020 à 14:30

En voilà une bonne idée, supprimer les vols inutiles pour le week-end et ralentir un peu les déplacements, en relocalisant les productions chez nous.... plus cher ? Peut être, mais rajoutez le coût de la pandémie, et là, ce sera nettement moins cher...