Pourquoi choisir entre un smartphone à écran pliant et un smartphone à écran déroulant si l’appareil peut proposer les deux simultanément? C’est ce que s’est dit le fabricant TCL. D’après des croquis et des rendus que le site spécialisé Cnet a vus et publiés, la firme chinoise planche sur un appareil qui ne se contente pas d’une seule de ces technologies, mais combine les deux.