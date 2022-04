Football : Quand l’entraîneur se mue en défenseur

Pour éviter une contre-attaque à la dernière minute, un entraîneur de 6e division espagnole a intercepté le ballon sur le terrain. La rencontre s’est terminée dans la confusion.

La scène se déroule durant un match de 6e division espagnole, entre Villanueva del Pardillo et Colmenar Viejo, deux équipes de la banlieue de Madrid. À la 90e minute, alors que le score est de 1-1 et que les joueurs de Pardillo partent en contre-attaque, l’entraîneur assistant de Colmenar Viejo pénètre sur le terrain pour intercepter le ballon. Son geste lui a non seulement valu un carton rouge, mais a également provoqué une échauffourée devant les bancs des joueurs. Le match s’est finalement terminé sur le score de 1-1.

Le club s’excuse

Sur les réseaux sociaux, le club de Villanueva del Pardillo n’a pas manqué de manifester sa colère. «Un beau match entaché par une action contraire au fair-play et aux valeurs du football», peut-on lire sur Twitter. De son côté, l’entraîneur fautif s’est excusé via un communiqué de son club. «Nous regrettons ce qu’il s’est passé. Notre assistant a fait une erreur et regrette son geste. Nous nous sommes excusés après la rencontre et en profitons pour le faire publiquement ici», a notamment écrit le club de Colmenar Viejo.