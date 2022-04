Suisse : Quand les activistes copient une marque pour profiter de son «capital sympathie»

Le collectif Renovate Switzerland ne cache pas avoir pris exemple sur Rivella pour son identité visuelle. Le fabricant de la célèbre boisson songe à des suites juridiques.

Montage/DR et 20min S. Anex

Les récentes actions des militants pour le climat Renovate Switzerland ont marqué les esprits. Assis en travers de l’autoroute à Lausanne ou sur le pont du Mont-Blanc à Genève , ils ont déployé des banderoles portant le nom de leur groupe. Un logo en lettres blanches sur un fond rouge légèrement incliné qui rappelle quelque chose à bien des observateurs. Pour en avoir le cœur net, Blick.ch a posé la question aux activistes et a obtenu une réponse sans détour: oui, le logo de Renovate Switzerland est bien inspiré de celui de Rivella.

«On voulait une référence à quelque chose que tous les Suisses connaissent et qui jouisse d’un certain capital de sympathie.» Le fabricant de Rivella, basé à Roth­rist, a confirmé que cette ressemblance ne lui a pas échappé. Il a tenu à préciser qu’il n’était «en aucun cas» lié aux actions des militants proclimat et que des «suites juridiques» étaient envisagées.