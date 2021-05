Genève - Quand les arbres font de la musique

Des sondes dans le sol et sur les feuilles

Pour ce faire, il plante une sonde dans le sol et en accroche une autre à une feuille ou à une aiguille: « Un appareil calcule la différence de potentiel entre ces deux points et on va avoir une ondulation qui va être transcodée en sons » , a expliqu é le chercheur . Ce système permet notamment de savoir si un arbre est en bonne santé, car « il y a une interaction directe entre l’environnement et l’activité électrique de la plante ». Samedi, la musique produite par le cèdre variait selon ce qu’il se p a ssait a utour de lui. « Un joggeur a fait des mouvements avec les branches, la plante a produit des sons aigus » , a relat é le pépiniériste.