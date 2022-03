Quand les assureurs fixent leurs propres règles

Finalement, une motion du Conseil des États a été acceptée pour mettre de l’ordre dans ce secteur. Il en est ressorti un projet de loi fédérale «sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance» concocté par le Département fédéral de l’intérieur d’Alain Berset. Celle-ci a été débattue lundi et on peut dire que ce sont les assureurs du Parlement qui tiennent le couteau par le manche sur le sujet.

Deux tentatives échouées

Deux tentatives de leur part ont toutefois échoué. La première était de pouvoir définir leurs propres sanctions, comme le proposait Lorenz Hess (C/BE), par ailleurs président de la caisse Visana. La justice pénale aurait été subsidiaire. Pour des raisons juridiques, le PLR n’a pas suivi dans le camp bourgeois. La seconde visait à écarter le secteur des assurances complémentaires de la loi, comme le souhaitait Philippe Nantermod (PLR/VS) pour le PLR. Même Lorenz Hess a estimé qu’il serait «impossible d’être crédible» en faisant cela, car les problèmes perdureraient. Benjamin Roduit (C/VS) pour la commission a rappelé: «Le volume des commissions dans les complémentaires est bien plus élevé que dans l’assurance de base, tant par contrat conclu qu’au total, plus de 240 millions de francs pour ce qui concerne les assurances complémentaires, sur un total de 300 millions». Sortir les complémentaires de la loi l’aurait quasi vidée de son sens.

Pas de «réglementation imposée»

Un quorum des deux tiers

Par ailleurs, la loi contient un mécanisme spécial: si un groupe d’assureurs représentant deux tiers des assurés le demande, le Conseil fédéral pourrait, par voie d’ordonnance rendre la réglementation obligatoire pour toute la branche. Dans le cas contraire, chacun continuera de faire comme il veut. «S’il n’y a plus un nombre d’assureurs représentant au moins 66 pour cent des assurés qui conclut l’accord de branche, a fait remarquer Pierre-Yves Maillard (PS/VD), alors il n’y a plus de solution. En principe, selon cette base légale, on retourne à la situation qu’on a connue pendant une décennie et on dira que le Parlement n’a rien fait pour régler ce problème».