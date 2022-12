Lausanne : Quand les citoyens décident où doit aller l’argent public

La quatrième édition du Budget participatif lausannois a recueilli plus de 20’000 votants qui se sont prononcés sur les subventions de la Ville à une vingtaine de projets.

Un projet de marché gratuit permettant de donner une seconde vie aux habits et autres objets, comme ici en Belgique, a été plébiscité par les citoyens lausannois.

Plus de 20’000 suffrages exprimés, 18’355 bulletins valables recueillis sur 24 urnes et sur Internet, douze élus… Ce sont là les résultats d’une élection atypique, dont le dénouement a été dévoilé vendredi soir: le Budget participatif de Lausanne. Les citoyens lausannois étaient appelés à départager 21 projets sollicitant une subvention de la Ville. Une enveloppe de 175’000 francs va être partagée par les12 projets retenus après le vote des citoyens lausannois.

«Nouvel instrument de démocratie directe»

Depuis 2019, le Budget participatif encourage la participation citoyenne en permettant aux Lausannois de décider de l’allocation de fonds publics dédiés à soutenir des projets de quartiers développés et réalisés par la population. «Avec les 18’355 voix exprimées lors du Budget participatif 2022, celui-ci est désormais comparable aux référendums communaux qui attirent en moyenne 30’000 votants. Il constitue donc bel et bien un nouvel instrument de démocratie directe», a déclaré David Payot, élu responsable de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers à Lausanne.