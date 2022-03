Suisse : Quand les cotis aux caisses de pension servent à payer la redevance radio-TV

Quelle que soit son activité, une société qui dépasse 500’000 francs de chiffre d’affaires doit payer cette redevance. Un élu vaudois estime qu’il s’agit d’une «triple imposition».

Les textes de loi ne peuvent pas prévoir toutes les spécificités et recèlent parfois des défauts. Pour le conseiller national vaudois Frédéric Borloz (PLR), c’est le cas de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) qui, en l’état actuel des choses, implique que 90 caisses de pension sont assujetties à la redevance radio-TV, relate «24 heures». Or, estime le parlementaire, cette ponction correspond à une «triple imposition», sachant que tant les salariés que les employeurs affiliés à ces caisses de pension paient déjà la redevance. Frédéric Borloz demande donc, par voie de motion, que ces entités soient exemptées. Une demande qui semble bien partie pour être approuvée, dans un contexte politique général très critique envers la SSR et la redevance.