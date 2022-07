Nourriture durable: Quand les déchets alimentaires se transforment en plats précuisinés

«Nous n’acceptons pas les marchandises pourries ou moisies; les légumes et les fruits doivent être de bonne qualité», précisent d’emblée Ximena Franco et Sophia Graupner.

Importantes émissions de CO 2 dues au gaspillage alimentaire

Avant de s’associer, Sophia Graupner participait à une étude sur le gaspillage alimentaire, alors que Ximena Franco rédigeait un travail sur le même sujet. «Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde», explique Sophia Graupner. Elles ont alors identifié un marché de niche et ont décidé de fonder Hängry Foods.

Production prévue à grande échelle

Nous faisons un crochet par l’entrepôt, où il fait bien frais. Sophia Graupner fait venir un chariot où se trouvent des cagettes empilées. Elles sont remplies de noix non décortiquées, d’amandes, d’oignons de printemps, de brocolis, de céleris et de salades. De nombreuses autres denrées sont encore stockées dans la chambre froide. Tous ces produits sont d’une fraîcheur irréprochable. «Les plats préparés sont soumis aux normes d’hygiène les plus strictes», note Ximena Franco, qui est en charge d’élaborer les recettes et de développer les plats.