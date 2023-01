Football: Quand les dirigeants du Barça insultaient Messi

Le départ fracassant de Lionel Messi du FC Barcelone fait encore couler beaucoup d’encre en Espagne. Près de 18 mois après l’arrivée du néo-champion du monde au Paris Saint-Germain, El Periodico a fait cette semaine des révélations sensationnelles qui concernent non seulement la brouille entre les hautes sphères du club catalan et son septuple Ballon d’Or mais aussi celle avec Gerard Piqué. El Periodico a en effet publié des photos des chats internes entre plusieurs membres de la direction du club catalan présents lors de la dernière saison de l’Argentin au Cam Nou.

Un avocat très agressif

Les trois personnes concernées par ce chat sur WhatsApp sont Roman Gomez Ponti, Oscar Grau et celui qui était alors le président du club, Joseph Maria Bartomeu. Des échanges qui datent de la période durant laquelle le club menait d’étroites et tendues négociations pour le renouvellement des contrats des deux joueurs et la réduction de leur salaire suite au Covid.